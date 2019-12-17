Кулеба согласовал с замгоссекретаря США действия после саммита "Нормандской четверки"

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заверил вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке Соединенными Штатами украинской территориальной целостности.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 13 декабря встретился с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, в ходе встречи стороны согласовали действия после саммита лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже, сообщила 16 декабря пресс-служба Госдепартамента.

"Хейл подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", – сказано в сообщении.

Стороны согласовали "последующие шаги после саммита в нормандском формате 9 декабря и важность дальнейшего прогресса в реализации программы реформ для обеспечения успеха Украины".

9 декабря 2019 года в Елисейском дворце в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.