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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Квасьневский: Есть ли в сегодняшней России люди, которые могут прийти к Путину и сказать: "Вова, хватит"? Надеюсь, такой найдется

 
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Квасьневский: Украина ведет эту войну с большими потерями, но с большой победой. У России нет ни одного аргумента
Квасьневский: Украина ведет эту войну с большими потерями, но с большой победой. У России нет ни одного аргумента
Фото: ЕРА

Президент Польши в 1995–2005 годах Александр Квасьневский надеется, что в России найдется человек, который сможет остановить главу Кремля Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Политик считает, что у олигархов, которые после начала агрессии тоже попали под санкции Запада, сейчас нет влияния на Путина.

"Самое главное – что, по-моему, олигархи теперь не имеют реального влияния на Путина. Он не беспокоится тем, что у кого-то, там, забрали яхту или дом, или что-нибудь другое. Это не важно. Но, конечно, надо принять, что среди этих олигархов есть разговоры... Они говорят, что это политика непонятная, что это политика, которая ведет Россию к самоубийству. Я думаю, что этот фактор не так важен, как некоторые думают, но важен", – сказал Квасьневский.

Если антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, будут продолжаться, они "задушат Россию": это будет проблема для российской экономики и для уровня жизни граждан страны, отметил он. 

Гордон спросил: "Есть в сегодняшней России люди, которые могут прийти к Путину и сказать: "Вова, хватит"?"

"Я вам скажу: не знаю. Но надеюсь, что найдется такой. Эта страна большая, имеет умных людей", – ответил Квасьнеский. 

Он напомнил о существовании в РФ традиции, "когда к лидеру или России или Советского Союза приходит кто-то и говорит: "Не надо" или "Вы не чувствуете себя хорошо, дорогой президент". 

Примером таких случаев в истории, по словам Квасьневского, могут быть советский диктатор Иосиф Сталин и первый министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия – первый, по официальной версии умер от инсульта, второй был расстрелян после его смерти. 

"Это все было. Это страна, которая здесь имеет очень большой опыт, но это, конечно, как говорят американцы, вишфул синкинг. У меня нет никакой информации, но думаю, в таком смысле даже мышление про будущее России. – добавил Квасьневский. – Украина ведет эту войну с большими потерями: и дома, и города, и люди и так далее. Но ведет с большой победой. Потому что люди будут гордиться тем, что они боролись, что они боролись за независимую Украину, за народ, за страну. У России нет ни одного аргумента, который можно было бы сказать, но он [Путин], конечно, будет создавать положительное мышление людей. Ну что? Что "мы будем в Донецке и Луганске"? Они были там. Что "мы останемся в Крыму"? А что, они там не были? Это война, конечно, – я еще раз повторю – из-за обсессии одного человека. Это страшно". 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
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