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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лутковская объяснила, почему ушла из трехсторонней контактной группы

По словам бывшей представительницы Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерии Лутковской, для эффективной реализации договоренностей, достигнутых в Минске, у переговорщиков должны быть должности или полномочия. По ее словам, назначения на какую-либо должность она не хотела.

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Лутковская: Я не хотела на должность, у меня не было такого желания
Лутковская: Я не хотела на должность, у меня не было такого желания
Фото: lb.ua

Бывшая представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская в интервью LB.ua, которое вышло 21 февраля, рассказала, что ушла с этой должности из-за "вопроса организации работы, который возник достаточно давно".

Лутковская сказала, что глава украинской делегации на переговорах второй президент Леонид Кучма и нынешний президент Владимир Зеленский собрали хорошую переговорную команду.

"Следующий вопрос – каким образом этой команде работать, и не только в части переговоров. Это же не работа, которая проводится от встречи к встрече. Есть определенный период времени, когда мы должны работать здесь, на подконтрольной Украине территории. Договариваться можно сколько угодно, но договоренности затем надо реализовывать. Я столкнулась с проблемой, которая была связана с моими полномочиями в составе рабочей группы. В таком случае есть два выхода: или создавать что-то новое для минских переговорщиков, или назначать в переговорщики тех людей, которые уже имеют должности. Этот вопрос я и поставила перед Офисом президента. ОП принял абсолютно правильное решение", – сказала она.

По словам Лутковской, этот вопрос важен с точки зрения эффективности реализации договоренностей.

"Я не хотела на должность, у меня не было такого желания. Я вот недавно услышала слухи, что Алексея Резникова – одного из переговорщиков в политической подгруппе – планируют назначить на должность министра временно оккупированных территорий. Отличная идея! Это как раз реализация моей идеи по переговорщикам Минска. Резников будет иметь и мандат, и определенный аппарат, который ему позволит что-то делать", – сказала она.

Лутковская была представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ с июня 2019 года. В основном она занималась вопросами обмена удерживаемыми лицами. 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Лутковской генерал-майора СБУ Геннадия Кузнецова. Переговорщица заявляла, что ушла по собственному желанию.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Валерия Лутковская, отставка, контактная группа, война в Украине, минские переговоры
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