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Вместо Лутковской представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу будет генерал СБУ Кузнецов

Валерия Лутковская занимала должность представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе с июня 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский решил, что с 11 февраля ее место займет спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины Геннадий Кузнецов.

Зеленский принял кадровые решения 11 февраля
Зеленский принял кадровые решения 11 февраля  
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерию Лутковскую с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и назначил на ее место Геннадия Кузнецова. Советующий указ №51/2020 опубликован 11 февраля на сейте главы государства.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414" Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе "(с изменениями, внесенными Указами от 9 июля 2019 № 504, от 13 августа 2019 № 596 и от 18 сентября 2019 № 701) уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую ", – говорится в документе.

Лутковская была представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ с июня 2019 года. В основном, она занималась вопросами обмена удерживаемыми лицами.

Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины. В 2014 – 2015 годах руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ. Во время проведения спецоперации в пределах Антитеррористической операции на востоке Украины получил огнестрельное ранение. В 2014 году указом президента награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

Теги: СБУ, Украина, Донбасс, Валерия Лутковская, Владимир Зеленский, Геннадий Кузнецов
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