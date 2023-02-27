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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мальчик Петрович, о котором в своем фильме "Год" рассказал Комаров, нашел свою семью

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Скорая отвезла мальчиков в Полтаву к отцу
Скорая отвезла мальчиков в Полтаву к отцу
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

5-летний мальчик и его брат из Рубежного Луганской области, о которых в своем фильм "Год" рассказал Дмитрий Комаров, нашли свою семью. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Одним из героев проекта, который рассказывает о том, как прошел год после вторжения РФ, стал мальчик из Рубежного. Комаров встретил его в апреле в больнице Северодонецка. Мальчик сказал, что его зовут Петрович. Он рассказал, что его мама исчезла, а папа – на заработках.

Как рассказывается в фильме, Петрович и его старший брат неделю жили сами. Потом их нашли  украинские военные и отвезли в больницу.

Продолжение истории Петровича рассказал глава Луганской ОВА. 

Гайдай рассказал, что в апреле 2022-го в Рубежном "был ад", город уже частично оккупировали россияне и постоянно шли бои. В 20 числах апреля нацгвардейцы во время патрулирования улиц Рубежного нашли двух мальчиков.

"Стало известно, что их отец находится в Полтаве, с ним связались и уже на следующий день скорая с ребятами двинулась в Полтавскую область. Дети были с отцом в безопасности. Судьба матери тогда еще была неизвестна", – отметил Гайдай.

Через несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном пришла женщина, которая искала своих детей, добавил глава ОВА.

"В начале апреля россияне остановили ее на улице и отправили в организованную тюрьму в одном из захваченных админзданий Рубежного. Женщина рассказала, что ее избивали, издевались, шантажируя детьми, заставляли разведывать позиции украинских военных", – написал Гайдай.

Впоследствии женщину отпустили. Дома детей она уже не застала, поэтому пошла их искать.

"Сейчас семья вместе", – сообщил глава ОВА.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037kdABLVj5hQDH9tHqpsyczzGHFosUZ1GZCN77aAe72e65pFTRfFLZdbXr5pQnK8Hl&id=100000695401534

Теги: Украина, Луганск, военные, Северодонецк, Рубежное, Сергей Гайдай, Дмитрий Комаров
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