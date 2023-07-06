Маляр о попадании в Макеевке: Уничтожен большой склад оккупантов, где хранились артснаряды и ракеты для "Градов". Мы все видим

"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град", – написала Маляр.
Она отметила, что ВСУ ежедневно находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.
"Мы все видим... Только за минувшие сутки уничтожено шесть складов боеприпасов на одном только таврийском направлении, – подчеркнула замминистра. – Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной".
В современной войне логистические цели являются ключевыми, резюмировала Маляр.
Макеевка находится под российской оккупацией с 2014 года.
4 июля 2023 года в городе горел склад боеприпасов оккупантов. В страткоме ВСУ сообщали, что склад прекратил существование в результате ударов сил обороны Украины.
5 июля в Макеевке второй вечер подряд были слышны взрывы, сообщали СМИ. Пропагандисты отмечали, что в городе горит нефтебаза.