Маляр о попадании в Макеевке: Уничтожен большой склад оккупантов, где хранились артснаряды и ракеты для "Градов". Мы все видим

"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град", – написала Маляр.

Она отметила, что ВСУ ежедневно находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.

"Мы все видим... Только за минувшие сутки уничтожено шесть складов боеприпасов на одном только таврийском направлении, – подчеркнула замминистра. – Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной".

В современной войне логистические цели являются ключевыми, резюмировала Маляр.