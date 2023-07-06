ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр о попадании в Макеевке: Уничтожен большой склад оккупантов, где хранились артснаряды и ракеты для "Градов". Мы все видим

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 июля в Макеевке горел склад боеприпасов оккупантов
4 июля в Макеевке горел склад боеприпасов оккупантов
Фото: Х…вый Донецк / Telegram

Силы обороны Украины уничтожили большой склад российских оккупантов во временно захваченной ими Макеевке Донецкой области. Об этом 6 июля в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град", – написала Маляр.

Она отметила, что ВСУ ежедневно находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.

"Мы все видим... Только за минувшие сутки уничтожено шесть складов боеприпасов на одном только таврийском направлении, – подчеркнула замминистра. – Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной".

В современной войне логистические цели являются ключевыми, резюмировала Маляр.

Контекст:

Макеевка находится под российской оккупацией с 2014 года.

4 июля 2023 года в городе горел склад боеприпасов оккупантов. В страткоме ВСУ сообщали, что склад прекратил существование в результате ударов сил обороны Украины.

5 июля в Макеевке второй вечер подряд были слышны взрывы, сообщали СМИ. Пропагандисты отмечали, что в городе горит нефтебаза.

Теги: Украина, Донецкая область, оккупация, Макеевка, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, Анна Маляр, война России против Украины, ракеты, взрывы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Галина ГРИШИНА
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Галина ГРИШИНА
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
Галина ГРИШИНА
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Галина ГРИШИНА
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
Галина ГРИШИНА
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Галина ГРИШИНА
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Галина ГРИШИНА
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Галина ГРИШИНА
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
Галина ГРИШИНА
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (57713)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (56328)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (55405)
4
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (53394)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (49174)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (48422)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (44540)
8
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (35878)
 
 
 
 