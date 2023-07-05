В оккупированной Макеевке снова взрывы и пожар. Пропаганда сообщила, что горит нефтебаза

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Макеевка находится под российской оккупацией с 2014 года. 4 июля в городе горел склад боеприпасов оккупантов. В страткоме ВСУ сообщали, что склад прекратил существование в результате ударов сил обороны Украины.