"Меньшее зло". Резников заявил, что большинство украинцев устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе

Такое мнение он высказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 июля.

"Люди ко всему привыкают. [...] Да, [устраивает] как меньшее зло", – сказал он.

По словам Резникова, отношение к войне на Донбассе у жителей разных областей начало меняться, когда в ходе операции Объединенных сил (раньше – АТО) начали погибать выходцы из этих регионов.

"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но после того, как начали гибнуть ребята родом с Николаевщины, отношение резко изменилось", – объяснил он.