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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Меньшее зло". Резников заявил, что большинство украинцев устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе

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Резников: Люди ко всему привыкают
Резников: Люди ко всему привыкают
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что большинство граждан страны устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе.

Такое мнение он высказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 июля.

"Люди ко всему привыкают. [...] Да, [устраивает] как меньшее зло", – сказал он. 

По словам Резникова, отношение к войне на Донбассе у жителей разных областей начало меняться, когда в ходе операции Объединенных сил (раньше – АТО) начали погибать выходцы из этих регионов. 

"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но после того, как начали гибнуть ребята родом с Николаевщины, отношение резко изменилось", – объяснил он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно данным соцопроса, проведенного 4–19 апреля Украинским институтом будущего, 53% украинцев считают, что границы страны должны быть восстановлены любой ценой, а Донецк и Луганск – возвращены в состав Украины на равных условиях с другими областями. По мнению 70% респондентов, главной причиной, которая мешает прекращению войны на востоке Украины, является нежелание властей РФ закончить конфликт.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Николаев, Севастополь, Донбасс, Алексей Резников, украинцы, война в Украине, война на Донбассе
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