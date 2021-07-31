"Меньшее зло". Резников заявил, что большинство украинцев устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе

Такое мнение он высказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 июля.
"Люди ко всему привыкают. [...] Да, [устраивает] как меньшее зло", – сказал он.
По словам Резникова, отношение к войне на Донбассе у жителей разных областей начало меняться, когда в ходе операции Объединенных сил (раньше – АТО) начали погибать выходцы из этих регионов.
"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но после того, как начали гибнуть ребята родом с Николаевщины, отношение резко изменилось", – объяснил он.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.