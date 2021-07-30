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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Успех урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от модератора ОБСЕ в контактной группе – Резников

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Резников: К сожалению, координаторы тоже допускают ошибки
Резников: К сожалению, координаторы тоже допускают ошибки
Фото: Шустер online / Facebook

Украинская сторона провела встречи с новоназначенными координаторами ОБСЕ Шарлоттой Реландер в гуманитарной подгруппе и Сильви Берманн в политической подгруппе. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 30 июля.

"На данный момент из представителей ОБСЕ в трехсторонней контактной группе не сменился только посол Яшар Халит Чевик – глава миссии ОБСЕ в Украине и по совместительству модератор ОБСЕ в рабочей подгруппе по безопасности", – сказал Резников.

Он отметил, что ожидает от новых представителей ОБСЕ анализа "причин неуспеха, причин блокировки работы в рабочих подгруппах". Вице-премьер считает, что они должны попытаться "вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, – процедурные или материальные".

"Их можно убрать, например, заменив порядок рассмотрения повестки дня или подходы к нашим консультациям, и тем самым дать сторонам продвинуться", – заявил он.

На вопрос журналиста, насколько от модератора зависит эффективность работы ТКГ, Резников сказал: "Уверен, что зависит сильно. От того, как человек модерирует, как задает вопросы, что ставит в повестку дня, очень сильно зависит успех мирного урегулирования. К сожалению, координаторы тоже допускают ошибки, и они тяжело отражаются на сторонах переговоров, особенно когда между ними нет доверия".

Резников рассказал, что члены украинской делегации ТКГ уже познакомились с новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине Микко Киннуненом.

"Он приезжал знакомиться с нами в Киев, после в Москву – с членами российской делегации. Он также присутствовал на крайнем заседании ТКГ в качестве слушателя. Уже 26 августа он начинает проведение ТКГ как спецпредставитель и модератор наших встреч", – сообщил Резников.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, Алексей Резников, война в Украине, война на Донбассе, Яшар Халит Чевик, Сильви Берманн, ТКГ, Микко Киннунен
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