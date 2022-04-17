Мэр Броваров: Утром были попадания в ряд инфраструктурных объектов. Возможны перебои с электричеством и водоснабжением

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением", – сказал он.

Мэр призвал не снимать места попадания снарядов.

Сапожко отметил, что коммунальные службы сделают все, чтобы сегодня восстановить работу объектов жизнеобеспечения.

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