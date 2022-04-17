Мэр Броваров: Утром были попадания в ряд инфраструктурных объектов. Возможны перебои с электричеством и водоснабжением

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением", – сказал он.
Мэр призвал не снимать места попадания снарядов.
Сапожко отметил, что коммунальные службы сделают все, чтобы сегодня восстановить работу объектов жизнеобеспечения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк 16 апреля сообщал, что в результате вооруженной агрессии РФ против Украины в Киевской области повреждены или разрушены почти 1900 объектов.