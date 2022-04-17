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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Броваров: Утром были попадания в ряд инфраструктурных объектов. Возможны перебои с электричеством и водоснабжением

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Сапожко призвал не снимать места обстрелов
Сапожко призвал не снимать места обстрелов
Фото: Ігор Сапожко / Facebook

Снаряды российских оккупантов утром 17 апреля попали в несколько инфраструктурных объектов в Броварах. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко во время видеообращения, опубликованного на его странице в Facebook.

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением", – сказал он.

Мэр призвал не снимать места попадания снарядов.

Сапожко отметил, что коммунальные службы сделают все, чтобы сегодня восстановить работу объектов жизнеобеспечения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/i.sapozhko/videos/556894959023550/

Контекст:

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк 16 апреля сообщал, что в результате вооруженной агрессии РФ против Украины в Киевской области повреждены или разрушены почти 1900 объектов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Бровары, обстрелы, война России против Украины, Игорь Сапожко
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