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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мукачево Балога: На защиту страны из местного бюджета направили более 160 млн грн

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Мукачево продолжит поддерживать защитников Украины до окончательной победы над агрессором, заявил мэр
Мукачево продолжит поддерживать защитников Украины до окончательной победы над агрессором, заявил мэр
Фото: mukachevo.net

Город Мукачево Закарпатской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину передал несколько партий автомобилей для ВСУ, территориальной обороны и Национальной гвардии, сообщил городской голова Андрей Балога. Об этом 7 июня написал сайт Mukachevo.net.

"Все машины приобретены на средства городского бюджета. Предыдущие транспортные средства уже опробованы в боевых условиях и помогают нашим защитникам в войне с рашистами", – сказал Балога.

Авторы материала отмечают, что мукачевский батальон теробороны, выполняющий боевые задания на передовой, получил очередную партию внедорожников и автобусов, а также авто скорой помощи. Городской голова сообщил, что это вторая партия, которая состоит из шести автомобилей, первая была из восьми машин. Еще восемь передали 128-й бригаде, а также в другие воинские части, Национальной гвардии купили два автобуса и два автомобиля Renault Duster.

"За более чем три месяца войны на защиту страны из местного бюджета направили более 160 млн грн. В частности, в поддержку 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады было выделено 116 млн грн, на территориальную оборону и военкомат – 13,4 млн грн, другие воинские части – 12 млн грн, Мукачевский пограничный отряд – 8 млн грн, национальную полицию – 3 млн грн, военный госпиталь – 2 млн грн, ГСЧС – 2 млн грн, а также 100 тыс. грн помощи получают семьи погибших героев", – перечислил Балога.

Он подчеркнул, что город продолжит поддерживать защитников Украины до окончательной победы над агрессором.

Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net

Теги: автомобили, ГСЧС, помощь, Мукачево, ВСУ, война России против Украины, Закарпатская область, Андрей Балога, Национальная полиция, автомобиль
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