Мэр Мукачево Балога: На защиту страны из местного бюджета направили более 160 млн грн

"Все машины приобретены на средства городского бюджета. Предыдущие транспортные средства уже опробованы в боевых условиях и помогают нашим защитникам в войне с рашистами", – сказал Балога.

Авторы материала отмечают, что мукачевский батальон теробороны, выполняющий боевые задания на передовой, получил очередную партию внедорожников и автобусов, а также авто скорой помощи. Городской голова сообщил, что это вторая партия, которая состоит из шести автомобилей, первая была из восьми машин. Еще восемь передали 128-й бригаде, а также в другие воинские части, Национальной гвардии купили два автобуса и два автомобиля Renault Duster.

"За более чем три месяца войны на защиту страны из местного бюджета направили более 160 млн грн. В частности, в поддержку 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады было выделено 116 млн грн, на территориальную оборону и военкомат – 13,4 млн грн, другие воинские части – 12 млн грн, Мукачевский пограничный отряд – 8 млн грн, национальную полицию – 3 млн грн, военный госпиталь – 2 млн грн, ГСЧС – 2 млн грн, а также 100 тыс. грн помощи получают семьи погибших героев", – перечислил Балога.

Он подчеркнул, что город продолжит поддерживать защитников Украины до окончательной победы над агрессором.