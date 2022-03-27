Мэр Покровска: Наша основная задача – помощь переселенцам и защита города

По словам мэра, городу со всем необходимым помогает местный бизнес Фото: akhmetovfoundation.org

"Местная власть обеспечивает встречу переселенцев, помощь в переезде в тыл, организацию питания, помощь медикаментами, обустройством простых жилищ. Это является нашей основной задачей, мы сконцентрировались на этом. Мы понимаем, что основное – это продукты питания, генераторы, дрова, медикаменты", – отметил он.

По словам мэра, городу со всем необходимым помогает местный бизнес, в частности группа "Метинвест".

"Компания предоставила на сегодня уже более 7 тыс. наборов гуманитарной помощи. Также планируется поставка медикаментов. Что касается защиты блоками и другими строительными материалами, помощь с этими материалами оказывается практически безотказно", – заявил мер.

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова предназначены для нуждающихся – пожилых людей и людей с особыми потребностями, которые сейчас находятся в особо затруднительной ситуации.

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