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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Местами враг оказывается в ловушке". Сырский заявил о продвижении украинских военных под Бахмутом

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В Минобороны сообщали, что украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута
В Минобороны сообщали, что украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута
Фото: ЕРА

Украинские военные продолжают успешное продвижение вперед в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 9 июля в Telegram заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Есть успехи, силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", – отметил Сырский.

Он также опубликовал видео удачной работы украинских снайперов.

"На видео отличная работа группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Трудится снайпер с позывным Альфа. С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить. Молодцы", – подчеркнул Сырский.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, снайпер, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, деоккупация, силы обороны Украины
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