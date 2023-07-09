"Местами враг оказывается в ловушке". Сырский заявил о продвижении украинских военных под Бахмутом

В Минобороны сообщали, что украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута Фото: ЕРА

"Бахмутское направление. Есть успехи, силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", – отметил Сырский.

Он также опубликовал видео удачной работы украинских снайперов.

"На видео отличная работа группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Трудится снайпер с позывным Альфа. С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить. Молодцы", – подчеркнул Сырский.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.