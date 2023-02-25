"Метинвест" за год войны направил на помощь стране и ВСУ более 3,1 млрд грн

За год полномасштабной войны "Метинвест" стал одним из самых больших частных доноров украинской армии, отметили в компании Фото: metinvestholding.com

"2022 стал серьезным вызовом для "Метинвеста" и Украины. Преодолеть новые вызовы как "Метинвесту", так и стране, поможет сплоченность ради единственной цели – победы. Мы не раз доказывали, что на металлургов, горняков и шахтеров можно положиться в трудные времена, что "Метинвест" может быть опорой Украины. И сейчас мы продолжаем работать там, где возможно, наполнять бюджеты страны и регионов, платить налоги, обеспечиваем людей работой. В рамках "Стального фронта" Рината Ахметова поддерживаем украинское войско. За год войны мы передали армии беспрецедентное для отечественного частного бизнеса количество дронов и бронежилетов. Мы готовы оказывать мощную поддержку и дальше, а после победы – восстанавливать страну", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

За год полномасштабной войны "Метинвест" стал одним из самых больших частных доноров украинской армии, отметили в компании. Защитники страны получили от компании 25 тысяч касок и более 150 тысяч бронежилетов, так что каждый десятый бронежилет в армии изготовил или закупил "Метинвест", подчеркнули в пресс-службе.

Также группа наладила производство продукции для защиты Украины. Помимо спецстали для бронежилетов предприятия производят специальные мобильные укрытия для укрепления окопов, бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия, противотанковые ежи, шипованные цепи, минибастионы, саперные кошки для дистанционного разминирования территорий и другие вещи.

"Метинвест" отгрузил на фронт 123 мобильных укрытия. С начала войны из стали "Метинвеста" сделано более 80 тысяч противотанковых ежей. Из горячекатаного листа, поставляемого сбытовой компанией "Метинвест-СМЦ", изготавливаются элементы жесткой защиты техники – внедорожников, медицинского транспорта, автомобилей коммунальных служб и другого оборудования, работающего в зоне обстрелов.

Собственными силами и в сотрудничестве с партнерами "Метинвест" выпускает полевые печки: около 5 тысяч печей передали военным и жителям прифронтовых регионов. Также компания передает им твердое топливо, зимнюю форму, термобелье и обувь. В частности, более 7 тысяч сотрудников компании, служащих в рядах ВСУ, получили комплекты теплых вещей. На это направлено около 12 млн грн.

Украинским разведчикам и пограничникам передали 273 генератора и мультизарядные станции от "Метинвеста", 1,2 тысячи дронов.

"Такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес", – заявили в пресс-службе.

Кроме того, "Метинвест" передал бойцам почти 1700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.

Также "Метинвест" отправил на фронт медицинские грузы – 31 тысячу турникетов и аптечек, другое медицинское оборудование и лекарства. В сотрудничестве с благотворительным фондом Pulse группа организовала обучение военнослужащих в зоне боевых действий тактической медицине, "Метинвест" направил на это почти 6,2 млн. грн.

"Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова запустил инициативу "Спасаем жизнь". Проект помог почти 425 тысячам людей – он предоставляет продукты питания, гигиенические средства, а также помогает пострадавшим в протезировании и психологической реабилитации, сказано в отчете.