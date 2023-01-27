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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД: Для Украины Холокост стал раной нашей национальной памяти, ведь украинцы и евреи столетиями жили вместе в Украине

МИД Украины: Решительно осуждаем позорные выпады представителей российского режима, которые оскорбляют память миллионов жертв Холокоста
МИД Украины: Решительно осуждаем позорные выпады представителей российского режима, которые оскорбляют память миллионов жертв Холокоста
Фото: depositphotos.com

Холокост стал раной национальной памяти для украинцев. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины в комментарии в Международный день памяти Холокоста 27 января, который был опубликован на сайте МИД.

"Катастрофа еврейского народа, Холокост, трагическая страница истории мира и истории Украины. Жертвами нацистского истребления евреев в Украине стали не менее полутора миллионов человек – четвертая часть уничтоженных во время Шоа евреев Европы. Для Украины Холокост стал раной нашей национальной памяти, ведь украинцы и евреи столетиями жили вместе в Украине", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что одним из символов трагедии был Бабий Яр в Киеве, где в течение 1941–1943 годов убили более 100 тыс. человек – евреев, ромов, украинских национальных деятелей, узников Сырецкого концлагеря.

"Украина осуждает преступления против человечности и попытки оправдать Холокост, выступает против всех форм антисемитизма и ксенофобии, проявлений нетерпимости. Мы также решительно осуждаем позорные выпады представителей российского режима, которые оскорбляют память миллионов жертв Холокоста. Россия на государственном уровне лелеет антисемитизм, пропагандируя ненависть к другим народам. Почитая светлую память жертв Холокоста в условиях сопротивления российской вооруженной агрессии, мы в очередной раз подчеркиваем, что в самом сердце Европы уже почти год происходит кровавое повторение ужаснейших преступлений в истории человечества – попытка уничтожения целого народа", – заявили в ведомстве.

Украинцы, пережившие трагедию Голодомора – геноцида 1932–1933 годов – и сейчас оказавшиеся под неспровоцированной вооруженной агрессией России, "особенно остро ощущают боль еврейского народа и глубину ран Холокоста", добавили в МИД.

"Беда войны России против Украины также коснулась мест общей скорби украинского и еврейских народов. 1 марта 2022 года в Бабий Яр попала одна из ракет российских захватчиков. В результате вторжения РФ получили разрушения и другие памятные знаки и мемориалы погибшим евреям, а также еврейские кладбища по всей Украине. Жертвами РФ стали и украинцы, в свое время пережившие Холокост и нацистскую оккупацию. Призываем международное сообщество принять все возможные меры для пресечения продолжающегося преступления агрессии, развязанного Россией на украинских территориях", – говорится в комментарии.

Контекст:

В результате Холокоста – массового уничтожения евреев нацистами – в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны.

В Украине жертвами Холокоста стали около 1,5 млн евреев, отмечает Украинский институт нацпамяти.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Холокост, МИД Украины, евреи, война России против Украины
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