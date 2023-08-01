Минимум 81 российский бизнесмен из рейтинга Forbes участвовал в создании оружия, которое российская армия применяет в Украине – СМИ

Журналисты взяли за основу список богатейших россиян по версии Forbes от 2021 года и проанализировали публичные госконтракты, заключенные предприятиями, частично или полностью принадлежащими этим бизнесменам, с оборонными заводами, минобороны страны-агрессора и Росгвардией за период с 2014-го по 2023 год. Отмечается, что с 2017 года минобороны и военные заводы начали массово засекречивать свои контракты.

Из 81 бизнесмена, причастного к производству оружия, под санкции попали 80. Только 14 из них оказались под ограничениями во всех странах – партнерах Украины (США, Великобритания, государства Евросоюза, Япония и другие), а еще 34 – только под санкциями Украины.

Журналисты установили причастность компаний этих бизнесменов к производству техники и оружия, при помощи которых российская армия совершала военные преступления в Украине, и привели несколько примеров.

В частности, в Буче Киевской области людей убивали в том числе из боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4М. Производитель – Конструкторское бюро приборостроения – входит в состав холдинговой компании "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Проект" назвал восемь бизнесменов, чьи компании поставляют комплектующие для боевых машин. Среди них Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие.

Журналисты также предположили, что военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка ВДВ, которых обвиняют в убийстве мирных жителей Бучи, использовали пулеметы "Печенег" и автоматы Калашникова из сотой серии. Разработкой и производством пулемета занимается государственный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) и частный завод имени Дегтярева Игоря Кесаева. Услуги добровольного медстрахования сотрудникам ЦНИИточмаш и страхования имущества концерна "Калашников" оказывает компания "Альфастрахование", среди совладельцев которой Михаил Фридман и Петр Авен.

Как минимум семь предприятий причастны к созданию ракет "Калибр", которыми РФ наносила удары по украинским городам, в том числе по Виннице 14 июля 2022 года. В их числе компании Вексельберга и Виктора Рашникова.

К производству авиабомб ФАБ-500, которые в том числе сбрасывались на Драмтеатр в Мариуполе, причастна среди прочих компания, в совладельцах у которой один из друзей Путина Геннадий Тимченко и бывший зять Путина Кирилл Шамалов. Завод закупает алюминиевый порошок для авиабомб у завода Дерипаски.

Общая сумма открытых контрактов, которые предприятия этих бизнесменов заключили с российским ВПК за время военного конфликта в Украине начиная с 2014 года, составила не менее 220 млрд руб., или почти $3 млрд, говорится в расследовании. Эта оценка минимальна, так как не учитывались неформальные взносы в различные связанные с властями фонды, организации или непосредственно важным чиновникам, включая президента страны-агрессора Владимира Путина. Также не учитывался материальный вклад, который многие из списка внесли в функционирование политического режима Путина.