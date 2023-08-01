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Комплекс "Москва-Сити" в столице РФ снова атаковали дроны, повреждено одно из зданий

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Москву второй раз за несколько дней атаковали беспилотники
Москву второй раз за несколько дней атаковали беспилотники
Фото: ЕРА

В ночь на 1 августа беспилотные летательные объекты снова атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 м²", – написал Собянин.

По его словам, информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В минобороны РФ утверждают, что Москву атаковали украинские дроны. Два из них якобы были сбиты над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видно повреждения одного из зданий комплекса и якобы обломки беспилотника.

Это уже вторая атака на центр "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июляВ результате было повреждено 50-этажное здание.

Контекст:

За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России несколько раз.

30 мая московская мэрия сообщала, что из-за атаковавших столицу страны-агрессора дронов за медицинской помощью обратились два человека. СМИ писали о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в этот день в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".

Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza

24 июля были зафиксированы попадания около минобороны РФ и одного из подразделений ГРУ.

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Москва, ПВО, беспилотники, Сергей Собянин, минобороны РФ
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