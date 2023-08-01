Комплекс "Москва-Сити" в столице РФ снова атаковали дроны, повреждено одно из зданий

Москву второй раз за несколько дней атаковали беспилотники Фото: ЕРА

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 м²", – написал Собянин.

По его словам, информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В минобороны РФ утверждают, что Москву атаковали украинские дроны. Два из них якобы были сбиты над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видно повреждения одного из зданий комплекса и якобы обломки беспилотника.

Это уже вторая атака на центр "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.