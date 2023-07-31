За последние сутки в силовые ведомства Москвы и области поступило 162 сообщения о пролетающих беспилотниках – росСМИ

"В Московской области силовики получили 54 сообщения о пролетающих БПЛА самолетного типа, в Москве – 108", – сказано в сообщении.

Указывается, что подтвердилось только семь обращений о дронах.

В украинской разведке, комментируя атаку беспилотников на Москву 30 июля, отметили, что россияне после полномасштабного вторжения оккупантов в феврале прошлого года "должны привыкать" – "это норма и новая реальность".

Контекст:

В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.

В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".

СМИ отмечали, что во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагаются офисы российских министерств и федеральных компаний. В частности, взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.