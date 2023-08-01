Сенатор США посоветовал РФ "протрезветь" после угроз Медведева ядерным оружием

Грэм предупредил, что ядерный удар по Украине будет нападением на НАТО Фото: EPA

По его словам, "российским друзьям", которые говорят о применении ядерного оружия в Украине, стоит понимать, что такой удар будет нападением на НАТО, учитывая близость к территории стран, которые уже входят в Альянс.

"Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйдите и спасите многих молодых россиян от бессмысленной гибели", – написал он.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 31, 2023

30 июля Медведев заявил, что российские оккупанты "предотвращают мировой конфликт", отражая контрнаступление якобы "коллективного врага". По его словам, в случае успешного контрнаступления Украины РФ бы "пришлось" пойти на использование ядерного оружия.