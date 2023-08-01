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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенатор США посоветовал РФ "протрезветь" после угроз Медведева ядерным оружием

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Грэм предупредил, что ядерный удар по Украине будет нападением на НАТО
Грэм предупредил, что ядерный удар по Украине будет нападением на НАТО
Фото: EPA

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил 31 июля в Twitter на недавние угрозы замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева ударить ядерной бомбой по Украине.

По его словам, "российским друзьям", которые говорят о применении ядерного оружия в Украине, стоит понимать, что такой удар будет нападением на НАТО, учитывая близость к территории стран, которые уже входят в Альянс.

"Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйдите и спасите многих молодых россиян от бессмысленной гибели", – написал он.

30 июля Медведев заявил, что российские оккупанты "предотвращают мировой конфликт", отражая контрнаступление якобы "коллективного врага". По его словам, в случае успешного контрнаступления Украины РФ бы "пришлось" пойти на использование ядерного оружия.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

В американской разведке считают, что Россия уже перебросила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил 20 июня, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной. Однако 13 июля Байден уточнил, что не видит "каких-либо реальных перспектив" применения Путиным ядерного оружия.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, ядерное оружие, угрозы, Линдси Грэм, война России против Украины
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