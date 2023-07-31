Медведев пригрозил, что РФ применит ядерное оружие при успешном контрнаступлении Украины. В Белом доме назвали риторику "безрассудной и безответственной"

По словам Медведева, российские оккупанты "предотвращают мировой конфликт", отражая контрнаступление якобы "коллективного врага".

"Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось… то нам пришлось бы… пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", – написал он 30 июля.

В Белом доме риторику Медведева назвали "безрассудной и безответственной".

По словам представителя Совета нацбезопасности США, "применение ядерного оружия в Украине – или где бы то ни было – было бы катастрофическим для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", его цитирует CNN 31 июля.

Американский чиновник добавил, что в США пока не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие.

СМИ сообщали в начале июля, что Медведев с марта прошлого года ежемесячно угрожал ядерным оружием, пик был в марте 2023-го – 10 раз за месяц.