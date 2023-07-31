Медведев пригрозил, что РФ применит ядерное оружие при успешном контрнаступлении Украины. В Белом доме назвали риторику "безрассудной и безответственной"

По словам Медведева, российские оккупанты "предотвращают мировой конфликт", отражая контрнаступление якобы "коллективного врага".
"Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось… то нам пришлось бы… пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", – написал он 30 июля.
В Белом доме риторику Медведева назвали "безрассудной и безответственной".
По словам представителя Совета нацбезопасности США, "применение ядерного оружия в Украине – или где бы то ни было – было бы катастрофическим для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", его цитирует CNN 31 июля.
Американский чиновник добавил, что в США пока не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие.
СМИ сообщали в начале июля, что Медведев с марта прошлого года ежемесячно угрожал ядерным оружием, пик был в марте 2023-го – 10 раз за месяц.
21 сентября 2022 года президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
В американской разведке считают, что Россия уже перебросила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия.
Президент США Джо Байден заявлял 20 июня, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной. Однако 13 июля Байден уже отмечал, что не видит "каких-либо реальных перспектив" применения Путиным ядерного оружия.