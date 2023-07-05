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СМИ: Медведев с марта прошлого года ежемесячно угрожал ядерным оружием, пик был в марте 2023-го – 10 раз за месяц

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Медведев распространяет угрозы в основном через свой Telegram-канал
Медведев распространяет угрозы в основном через свой Telegram-канал
Фото: EPA

Замглавы Совбеза страны-агрессора РФ и ее экс-президент Дмитрий Медведев выступает неким "вестником апокалипсиса" – он либо угрожает Западу и Украине применением ядерного оружия, либо прогнозирует третью мировую войну. Об этом 5 июля говорится в материале издания "Слово и дело".

Отмечается, что Медведев распространяет угрозы в основном через свой Telegram-канал, созданный в марте 2022 года, фактически после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

СМИ посчитали, что с того времени Медведев озвучил более 50 ядерных "предупреждений".

Как видно на инфографике, российский экс-президент в Telegram угрожал миру ядерным оружием не менее трех раз в месяц.

"Пик ядерных угроз Медведева пришелся на март [2023 года] – 10 за месяц. В 20-х числах месяца он говорил об этом почти ежедневно, что неудивительно: 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина", – говорится в материале.

В то же время в июле, по состоянию на 5 число, Медведев уже трижды говорил или писал о ядерном оружии.

Так, в статье, опубликованной 2 июля (Медведев также процитировал несколько предложений в Telegram), российский политик указал, что ядерный апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен". Он подчеркнул, что война в Украине якобы уже стала "тотальным противостоянием условного коллективного Запада и всего остального мира". Один из способов разрешения противостояния – третья мировая война, пригрозил Медведев.

По его словам, Россия якобы "никогда не пыталась сдерживать НАТО", а только просила не приглашать в Альянс страны, "с которыми у нас есть территориальные споры". "Поэтому наша цель проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе", – уверен Медведев. Россия якобы "готова искать разумные компромиссы", отметил он, но только ее интересы "должны быть в максимальной степени учтены".

5 июля в Telegram Медведев заявил, что всякая война, даже мировая, "может быть завершена очень быстро" – либо с подписанием мирного договора, либо с использованием ядерного оружия.

Инфографика: slovoidilo.ua
Инфографика: slovoidilo.ua

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, ядерное оружие, угрозы, третья мировая война
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