Минобороны заплатило фирме "Львовский арсенал" 1,4 млрд грн за мины, но за полгода не получило ни одной

Минобороны заключило контракт с фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту – почти 100% суммы сделки.

Компания заявляла, что имеет экспортную лицензию в одной из стран Европейского союза. Незадолго до подписания контракта с Минобороны Кабмин внес "Львовский арсенал" в официальный перечень так называемых специмпортеров оружия.

Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

"Украинская правда" пишет, что когда была сорвана первая поставка в декабре 2022 года, Минобороны выяснило, что "Львовский арсенал" имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было. Они якобы лежали на складах в третьей стране. Но ни "Арсенал", ни его контрагент не получили экспортных лицензий у этой третьей страны до того, как взяли деньги Минобороны.

Подписант сделки со стороны Минобороны Александр Лиев журналистам заявил, что "Львовский арсенал" на самом деле предоставил экспортную лицензию из страны-поставщика, но, мол, чаще всего поставки организуются через посредников, и в таких условиях Минобороны трудно проконтролировать получение экспортных документов из страны-производителя.

"В таких выплатах МОУ может, во-первых, контролировать наличие экспортных документов из страны-экспортера. А это была цивилизованная страна ЕС, которая является партнером Украины. И, во-вторых, договоры заключают только с компаниями, которые определены КМУ как имеющие право на такую деятельность", – пояснил он.

Собеседники "Украинской правды" в Кабмине не смогли объяснить, как малоизвестная фирма так быстро осенью 2022 года получила статус специмпортера.

Отмечается, что сейчас Минобороны добилось ареста денег на счетах "Арсенала", хотя решение в судебном реестре еще не опубликовано.

По данным "Украинской правды", фирма перевела своему европейскому контрагенту лишь часть денег – 400 млн грн. Поэтому почти 1 млрд грн до сих пор остается в Украине и заблокирован на счетах. Это дает инструменты, чтобы эти средства не были потеряны окончательно, как в десятках других скандальных контрактов.

Полиция по данному факту расследует производство по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

В то же время, как стало известно журналистам, "Львовский арсенал" недавно сообщил, что наконец получил экспортные лицензии и начнет поставки по своему контракту.

"Теперь непонятно, как снимать арест со счетов и давать добро на вывод денег. Ведь доверия к фирме осталось немного. Именно по ее вине МОУ минимум на семь месяцев потеряло деньги, а солдаты все это время не получают дефицитное вооружение", – подытожили в расследовании.