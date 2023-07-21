Минобороны выпустило заявление о закупках украинских БПЛА: Поставки растут в геометрической прогрессии

Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

"Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны составляет тысячи единиц", – сказано в заявлении.

В Минобороны добавили, что развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности различных дронов, является приоритетом министерства.

"Поэтому оборонное ведомство осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. В результате чего срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно двух лет до трех – пяти недель. Поставки БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растут в геометрической прогрессии. С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности. Объемы снабжения определены на основании необходимости, сформированной Генеральным штабом ВС Украины", – сообщили в министерстве.

Из сообщения следует, что дроны, которые находятся в разработке, не могут быть закуплены: Минобороны, согласно бюджетным предписаниям, может заключать контракты только на те серийные модели, которые реально существуют и только на основании потребностей Генштаба.

"Кроме того, по состоянию на 20 июля 2023 года в Министерство обороны поступило два предложения от предприятий, входивших в состав бывшего концерна "Укроборонпром" (после реорганизации – АО "Украинская оборонная промышленность"). В частности, в 2023 году с предприятием концерна заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона. Также на данный момент завершены испытания единственного дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Происходит процедура допуска к эксплуатации. После завершения процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе будет приниматься решение о его закупке для ВСУ", – добавили в министерстве.