Мошенники собирают с украинцев деньги, прикрываясь именем Буданова – ГУР

В ГУР отмечают, что в последнее время увеличилось количество случаев мошенничества. Злоумышленники, прикрываясь именем ГУР и лично его главой генерал-майором Кириллом Будановым, "спекулируют чувствами украинцев и проводят благотворительный сбор с целью собственной наживы".

В разведке подчеркнули, что работают только с проверенными благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Украинцев призвали доверять только официальным сообщениям и не перечислять средства неизвестным "благотворителям".

"Мы благодарны вам за поддержку, но вместе с тем не хотим, чтобы украинцы в это непростое время стали объектом мошеннической схемы. Следите только за официальными источниками и проверяйте информацию", – говорится в сообщении.