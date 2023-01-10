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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Рождество в Закарпатской области ограбили колядовавших, полиция задержала подозреваемого

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Подозреваемому в ограблении колядников грозит до 10 лет тюрьмы
Подозреваемому в ограблении колядников грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: depositphotos.com

Во время традиционного рождественского колядования 7 января на колядников в Тягачевском районе Закарпатской области напал мужчина и отобрал деньги. Об этом сообщило региональное управление полиции 9 января.

Ночью 7 января на линию "102" поступило сообщение об ограблении группы колядующих. По вызову выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

"Выяснилось, что к колядовавшим, которые возвращались после поздравления односельчан с рождественскими праздниками, подошел неизвестный, внезапно ударил одного из мужчин и отобрал у него более 16 тыс. грн, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к ограблению.

"Следователи изъяли у него часть денежных средств, которые будут возвращены потерпевшим... Фигуранта поместили в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Санкция статьи предполагает от семи до 10 лет лишения свободы.

Теги: Рождество, Закарпатье, полиция, ограбление, деньги, Закарпатская область, колядки
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