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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы стали государством в смартфоне и в берцах". Зеленский пообщался со студентами ведущих университетов Канады

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Зеленский: Мы уже удивили мир
Зеленский: Мы уже удивили мир
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня выступил с речью перед студентами ведущих университетов Канады, а также ответил на их вопросы. Видео общения опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский рассказал, как изменились Украина и украинцы за последние три года и, в частности, за период полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля. 

Он вспомнил о своем выступлении на форуме в Торонто в 2019 году и отметил, что тогда Украина "стремилась к немного другим победам".

"Мы строили несколько другое государство. Государство прозрачных институтов, равных и честных правил, успешных и свободных людей. Сегодня стены наших зданий прозрачны в прямом смысле слова – разрушены российскими ракетами и бомбами. Правила игры действуют для всех, но в ином смысле. Это правила выживания. Они равные, но не честные. Жесткие, жестокие и простые – стреляй на фронте, помогай в тылу, слышишь сигнал воздушной тревоги – спускайся в убежище, слышишь звук вражеской военной техники – поднимайся на защиту своей страны", – продолжил он. 

Зеленский рассказал о разрушении украинских городов в результате российских бомбежек, сообщил, что на восстановление Украины нужны сотни миллиарды долларов. Он рассказал об оккупации украинских территорий. 

"Украину и Канаду разделяют океан и 7 тыс. км, но между нами существует полное понимание. Украину и Россию разделяет общая граница, но между нами – огромная пропасть. В словах, поступках, а главное – в ценностях, – добавил президент. – В 2019 году я говорил о своей стране мечты. О государстве, где наивысшей ценностью является человек. В 2022 году мы воюем против агрессора, где самая высокая ценность – это оружие. Моей целью была масштабная диджитализация Украины. И мы стали государством в смартфоне. Цель РФ – масштабная оккупация Украины. И мы стали государством в берцах. Государством в танках, самолетах и кораблях. Государством в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение". 

Он подчеркнул, что путь, которым идет страна, изменился, но цель осталась прежней. 

"24 февраля мы встали на защиту своей страны. Сегодня мы боремся за будущее своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину. Мы уже удивили мир. Мы объединились, чтобы сделать невозможное. Мы точно победим, хотя никто не ожидал. Ради собственного мирного, свободного и демократического будущего", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Канада, Торонто, вторжение, смартфон, студенты, Владимир Зеленский, война России против Украины, диджитализация, войска
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