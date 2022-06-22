Зеленский: Даже во время войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей

Зеленский: Мы уверены, что будущее Европы, безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем Фото: president.gov.ua

"Остается несколько дней до исторического решения Европейского союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы это заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", – сказал Зеленский.

Он отметил, что нападение России на Украину восстановило в нашей памяти худшие страницы истории – российские бомбы разрушают города, российские солдаты убивают тысячи мирных людей, происходит массовая депортация украинцев.

По словам президента, эта атака России – против всей свободной Европы, против "наших общих ценностей", верховенства права и конвенций.

"Даже во время такой жестокой войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей – парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию. И какое бы давление ни оказывала Россия, мы все равно уверены, что будущее Европы, безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем", – подытожил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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