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Зеленский: Даже во время войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей

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Зеленский: Мы уверены, что будущее Европы, безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем
Зеленский: Мы уверены, что будущее Европы, безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что какое бы давление ни оказывала Россия, будущее Европы будет светлым и свободным. Об этом он сказал в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether, который состоялся в Амстердаме 21 июня. Обращение опубликовал Офис президента.

"Остается несколько дней до исторического решения Европейского союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы это заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что нападение России на Украину восстановило в нашей памяти худшие страницы истории – российские бомбы разрушают города, российские солдаты убивают тысячи мирных людей, происходит массовая депортация украинцев.

По словам президента, эта атака России – против всей свободной Европы, против "наших общих ценностей", верховенства права и конвенций.

"Даже во время такой жестокой войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей – парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию. И какое бы давление ни оказывала Россия, мы все равно уверены, что будущее Европы, безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем", – подытожил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и МолдовеГрузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд мер.

При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 20 июня, что все 27 стран – членов ЕС намерены поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Теги: евроинтеграция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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