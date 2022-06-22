Зеленский: Даже во время войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей

"Остается несколько дней до исторического решения Европейского союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы это заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", – сказал Зеленский.
Он отметил, что нападение России на Украину восстановило в нашей памяти худшие страницы истории – российские бомбы разрушают города, российские солдаты убивают тысячи мирных людей, происходит массовая депортация украинцев.
По словам президента, эта атака России – против всей свободной Европы, против "наших общих ценностей", верховенства права и конвенций.
"Даже во время такой жестокой войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей – парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию. И какое бы давление ни оказывала Россия, мы все равно уверены, что будущее Европы, безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем", – подытожил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд мер.
При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 20 июня, что все 27 стран – членов ЕС намерены поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.