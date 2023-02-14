ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На четыре – семь независимых стран". Мэр Львова заявил, что только раздел и изоляция России даст Украине спокойную жизнь

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Мэр Львова считает, что Россия в нынешнем виде всегда будет угрожать Украине
Мэр Львова считает, что Россия в нынешнем виде всегда будет угрожать Украине
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Россия ставит перед собой задачу уничтожить Украину как государство и использует для этого разные инструменты. Об этом львовский городской голова Андрей Садовый сообщил в интервью РБК, опубликованном 14 февраля.

По его словам, успешная Украина с европейской перспективой угрожает существованию тоталитарной РФ.

"Европейская, модерная, инновационная, она по своей сути не дает возможности жить этой коррупционной России, которая есть сегодня. Угнетающая людей, она превратилась в такое гетто, где люди не могут свободно дышать", – считает городской голова.

Остановка войны на этапе компромисса закончилась бы тем, что "наши дети-внуки потом были бы вынуждены дальше воевать", считает Садовый. 

"Если вы хотите понять Россию, почитайте завещание Петра I, там, где написано, что каждый миг покоя нужно использовать, чтобы готовиться к следующим войнам, а каждую войну использовать для захвата новых территорий. Такова природа России", – говорит он в интервью.

Мэр Львова убежден, что Украине нужно бороться и использовать уникальный момент в истории за последние 400 лет, когда ее поддерживает такая большая международная коалиция.

"Раненый медведь более опасен, чем медведь в состоянии покоя. Если мы хотим одержать победу, мы должны этого медведя загнать глубоко в берлогу и изолировать его лет на 50. Другого шанса, кроме как раздел России на четыре-пять-семь независимых стран, я себе не представляю, единственный шанс, когда мы будем иметь более-менее спокойную жизнь", – сказал Садовый.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Потери российских оккупантов по состоянию на 14 февраля, по данным Генштаба ВСУ, составили около 139 080 человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия, как самая большая в мире страна с площадью более 17 млн км,  рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Теги: Россия, Львов, Андрей Садовый, прогноз, российская агрессия, война России против Украины
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