"На четыре – семь независимых стран". Мэр Львова заявил, что только раздел и изоляция России даст Украине спокойную жизнь

По его словам, успешная Украина с европейской перспективой угрожает существованию тоталитарной РФ.

"Европейская, модерная, инновационная, она по своей сути не дает возможности жить этой коррупционной России, которая есть сегодня. Угнетающая людей, она превратилась в такое гетто, где люди не могут свободно дышать", – считает городской голова.

Остановка войны на этапе компромисса закончилась бы тем, что "наши дети-внуки потом были бы вынуждены дальше воевать", считает Садовый.

"Если вы хотите понять Россию, почитайте завещание Петра I, там, где написано, что каждый миг покоя нужно использовать, чтобы готовиться к следующим войнам, а каждую войну использовать для захвата новых территорий. Такова природа России", – говорит он в интервью.

Мэр Львова убежден, что Украине нужно бороться и использовать уникальный момент в истории за последние 400 лет, когда ее поддерживает такая большая международная коалиция.

"Раненый медведь более опасен, чем медведь в состоянии покоя. Если мы хотим одержать победу, мы должны этого медведя загнать глубоко в берлогу и изолировать его лет на 50. Другого шанса, кроме как раздел России на четыре-пять-семь независимых стран, я себе не представляю, единственный шанс, когда мы будем иметь более-менее спокойную жизнь", – сказал Садовый.