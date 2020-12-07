На Донбассе больше суток не фиксируют обстрелов – штаб ООС

Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой украинскими военными, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

6 декабря и с начала текущих суток на Донбассе не фиксируют нарушений режима прекращения огня, по всей линии разграничения сохраняется тишина. Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в утренней сводке, опубликованной в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

За сутки 5 декабря боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, 4-го – дважды. В эти дни незаконные вооруженные формирования России вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия, работали снайперы, один украинский военнослужащий был ранен.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.