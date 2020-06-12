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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 16 обстрелов боевиков, ранения и боевые травмы получили трое украинских военных

11 июня на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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По данным разведки, украинские военные уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмерых ранили
По данным разведки, украинские военные уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмерых ранили
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Орехово, хутора Вольный, Крымского, Новоалександровки и Луганского.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмерых ранили", – говорится в сообщении штаба.

После полуночи российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в районе Луганского и Верхнеторецкого. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/875258432966774

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, разведка, боевики, Марьинка, Павлополь, Крымское, Орехово, Чермалык, Гнутово, Луганское, Новотроицкое, Новомихайловка, война на Донбассе, Верхнеторецкое, операция Объединенных сил, ООС
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