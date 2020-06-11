Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб ООС: В результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование

С начала суток 11 июня российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевики обстреляли ряд позиций сил ООС на Донбассе
Боевики обстреляли ряд позиций сил ООС на Донбассе
Фото: depositphotos.com

В результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Об этом 11 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе Гнутово противник обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра. Неподалеку Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Около Павлополя на позиции украинских военных боевики сбросили с беспилотника гранатометный выстрел.

Рядом с Новотроицким противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Чермалыка действовали вражеские снайперы.

В районе Орехово боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с хутором Вольным – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В общей сложности с начала суток российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украинские военнослужащие открывали по врагу ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/874851536340797

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, агрессия, боевики, обстрелы, ранение, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS