Штаб ООС: В результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование

С начала суток 11 июня российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Об этом 11 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе Гнутово противник обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра. Неподалеку Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Около Павлополя на позиции украинских военных боевики сбросили с беспилотника гранатометный выстрел.

Рядом с Новотроицким противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Чермалыка действовали вражеские снайперы.

В районе Орехово боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с хутором Вольным – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В общей сложности с начала суток российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украинские военнослужащие открывали по врагу ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.