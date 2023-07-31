На фронте погиб актер из фильма Сенцова "Носорог"

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", – написал Сенцов.

Продюсер фильма "Носорог", украинский культурный менеджер Денис Иванов подтвердил в Facebook информацию о смерти актера и добавил, что Светличный воплотил образ Карася в фильме "Носорог".

Светличный был мастером спорта, чемпионом Украины по фри-файту, победителем ряда профессиональных турниров. Он служил в 1-й отдельной штурмовой роте отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Контекст:

5 июля 2022 года получил ранение на фронте защищающий Украину от российских оккупантов исполнитель главной роли в фильме "Носорог", лидер движения "Гонор", украинский активист Сергей Филимонов.

Сенцов в начале июля 2023 года попал в больницу после контузии, а в первом же боевом выходе после возвращения на фронт из госпиталя попал под обстрел и получил ранения. "Во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. Bradley снова спас нам жизнь", – написал он.