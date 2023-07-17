Сенцов получил ранение на первом боевом выходе после возвращения на фронт

По словам Сенцова, в его подразделении трое военных получили ранения, в основном от осколков Фото: Oleh Sentsov / Facebook

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения (в начале июля военный попал в больницу после контузии. – "ГОРДОН"), во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Bradley снова спас нам жизнь", – написал он.

По словам Сенцова, в его подразделении трое военных получили ранения, в основном от осколков.

"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо", – добавил он.