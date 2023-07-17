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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенцов получил ранение на первом боевом выходе после возвращения на фронт

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По словам Сенцова, в его подразделении трое военных получили ранения, в основном от осколков
По словам Сенцова, в его подразделении трое военных получили ранения, в основном от осколков
Фото: Oleh Sentsov / Facebook

Украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов попал под обстрел на фронте и получил ранения. Об этом сам Сенцов сообщил 17 июля в Facebook.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения (в начале июля военный попал в больницу после контузии. – "ГОРДОН"), во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Bradley снова спас нам жизнь", – написал он.

По словам Сенцова, в его подразделении трое военных получили ранения, в основном от осколков.

"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо", – добавил он.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid0A4va5h4TRxnMDA7uzrCwbhSG8GGeukgBXv8TeLSsVbDgESv7zSoR6BCgjDHz5Bcel

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда режиссер.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, Олег Сенцов, ВСУ, война России против Украины, врачи, ранение, войска
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