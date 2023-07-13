"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие

"Самый лучший подарок", – подписал он фото.

Контекст:

Сенцов женат на директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч. Они поженились летом 2022 года. В декабре супруги сообщили, что у них родился сын Демьян. В конце января 2023 года Вельч писала, что их сын получил украинское гражданство. На тот момент она с ребенком находилась в США.

В конце июня Сенцов сообщил, что его жена и сын вернулись в Украину.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич, Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев.