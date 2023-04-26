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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На новых снимках Google Maps власти Мариуполя нашли новые участки массовых захоронений

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В Мариуполе появились новые большие участки захоронений
В Мариуполе появились новые большие участки захоронений
Фото: EPA

Обновленные спутниковые снимки Google Maps указывают на появление новых массовых захоронений в оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко 26 апреля в Telegram.

"Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений, фото со спутника сделаны в разные даты после середины марта 2022 года", – написал он.

По словам Андрющенко, городские власти изучили новые карты кладбищ Мариуполя и обнаружили новые участки массовых захоронений на Новотроицком (Левобережном) кладбище.

"Секторы по размеру визуально больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период, на данный момент неизвестно", – отметил Андрющенко.

По его словам, вся правда о происходящем в Мариуполе будет установлена до конца только после его деоккупации.

"Поэтому не снижаем активность мониторинга и получение информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту", – отметил он. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

22 декабря 2022 года сообщалось, что на тот момент около Мариуполя с марта появилось более 10 тыс. новых могил.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, кладбище, война России против Украины, массовые захоронения, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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