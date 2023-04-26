На новых снимках Google Maps власти Мариуполя нашли новые участки массовых захоронений

"Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений, фото со спутника сделаны в разные даты после середины марта 2022 года", – написал он.

По словам Андрющенко, городские власти изучили новые карты кладбищ Мариуполя и обнаружили новые участки массовых захоронений на Новотроицком (Левобережном) кладбище.

"Секторы по размеру визуально больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период, на данный момент неизвестно", – отметил Андрющенко.

По его словам, вся правда о происходящем в Мариуполе будет установлена до конца только после его деоккупации.

"Поэтому не снижаем активность мониторинга и получение информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту", – отметил он.