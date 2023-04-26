На новых снимках Google Maps власти Мариуполя нашли новые участки массовых захоронений

"Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений, фото со спутника сделаны в разные даты после середины марта 2022 года", – написал он.
По словам Андрющенко, городские власти изучили новые карты кладбищ Мариуполя и обнаружили новые участки массовых захоронений на Новотроицком (Левобережном) кладбище.
"Секторы по размеру визуально больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период, на данный момент неизвестно", – отметил Андрющенко.
По его словам, вся правда о происходящем в Мариуполе будет установлена до конца только после его деоккупации.
"Поэтому не снижаем активность мониторинга и получение информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту", – отметил он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
22 декабря 2022 года сообщалось, что на тот момент около Мариуполя с марта появилось более 10 тыс. новых могил.