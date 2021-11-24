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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях Донецкой области распространяется бешенство – омбудсмен

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По информации омбудсмена, жители ОРДЛО, ставшие жертвами нападения бездомных животных, обращаются в больницы, но там нет вакцин
По информации омбудсмена, жители ОРДЛО, ставшие жертвами нападения бездомных животных, обращаются в больницы, но там нет вакцин
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

На временно оккупированных территориях Донецкой области распространяется бешенство, а в больницах не хватает вакцин для профилактики заболевания. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"На временно оккупированной территории Донецкой области обострилась проблема распространения бешенства, опасного как для людей, так и животных. В местные больницы обращаются лица, которые стали жертвами нападения бездомных животных, для получения медицинской помощи, в том числе экстренной прививки", – говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за массовости таких случаев, в больницах не хватает вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством, а оккупационная администрация не принимает мер по обеспечению больниц такими препаратами.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что действия оккупационных властей нарушают нормы международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.

Контекст:

Бешенство – это вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита, параличами и 100-процентной летальностью. Болезнь входит в пятерку наиболее опасных зоонозов (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванных патогеном), которые наносят огромные социально-экономические убытки.

По данным Центра общественного здоровья, ежегодно от этого заболевания в мире погибает более 55 тыс. человек и более 1 млн животных, 95% случаев смерти от бешенства фиксируют в Африке и Азии.

В 2019 году был зарегистрирован один случай заболевания бешенством в Украине среди людей. Наибольшие показатели заболеваемости бешенством зафиксированы в 2007 году – семь случаев. В 2020-м также был один случай заболеваемости.

В Украине хотят до 2030 года полностью остановить заболеваемость бешенством.

Теги: Донецкая область, животные, Людмила Денисова, омбудсмен, больницы, ОРДЛО, бешенство, вакцина, прививки
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