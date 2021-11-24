На оккупированных территориях Донецкой области распространяется бешенство – омбудсмен

По информации омбудсмена, жители ОРДЛО, ставшие жертвами нападения бездомных животных, обращаются в больницы, но там нет вакцин Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

"На временно оккупированной территории Донецкой области обострилась проблема распространения бешенства, опасного как для людей, так и животных. В местные больницы обращаются лица, которые стали жертвами нападения бездомных животных, для получения медицинской помощи, в том числе экстренной прививки", – говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за массовости таких случаев, в больницах не хватает вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством, а оккупационная администрация не принимает мер по обеспечению больниц такими препаратами.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что действия оккупационных властей нарушают нормы международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.