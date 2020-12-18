ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях Украины выявлено 160 мест несвободы – Мамедов

Украинские правоохранители установили более 3,5 тыс. человек, которые содержались или содержатся в местах несвободы на оккупированных территориях, сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Мамедова, половина удерживаемых украинцев - гражданские
По данным Мамедова, половина удерживаемых украинцев - гражданские
Фото: ЕРА

На оккупированных территориях Украины выявлено 160 мест, в которых незаконно удерживаются люди. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 18 декабря.

"Нами установлено 160 незаконных мест несвободы и более 3,5 тыс. жертв, из которых почти половина – гражданские. Сейчас по всем фактам нарушения международного гуманитарного права (и не только относительно пыток) мы совместно с общественными организациями... подготовили и передали в МУС (Международный уголовный суд в Гааге. – "ГОРДОН") 15 аналитических материалов", – сказал он.

По данным заместителя генпрокурора Украины, девять таких сообщений касаются военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и шесть – оккупированных территорий Донбасса.

"Я вам хочу сказать, не так просто такие факты собирать. Свидетели, а тем более жертвы, не очень хотят давать показания. Это для них повторная виктимизация, упоминания о пережитом – психологическая, а часто и физическая травма. Но мы стараемся найти подход", – объяснил Мамедов.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 2020 года в Службе безопасности Украины сообщали о 535 людях, которых незаконно лишили свободы боевики "ДНР" и "ЛНР".

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона пытается "как можно быстрее" вернуть украинцев, которые удерживаются на временно оккупированных территориях.

Теги: Крым, Донбасс, агрессия, боевики, украинцы, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес
Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес
После борьбы с болезнью скончался актер из "Звездных войн" Буллок
После борьбы с болезнью скончался актер из "Звездных войн" Буллок
Ефросинина заразилась коронавирусом
Ефросинина заразилась коронавирусом
63-летний Лундгрен тайно женился на 24-летней избраннице – СМИ
63-летний Лундгрен тайно женился на 24-летней избраннице – СМИ
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
"Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS