ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис генпрокурора и омбудсмен договорились о совместном инспектировании мест несвободы в Украине

Офис генпрокурора Украины и офис омбудсмена предварительно договорились, что совместное инспектирование мест несвободы начнется с южного региона страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Первое инспектирование анонсировали на конец сентября
Первое инспектирование анонсировали на конец сентября
Фото: pixabay.com

Офис генерального прокурора Украины и офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека договорились о совместном инспектировании мест несвободы. Об этом 18 сентября сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Состоялась рабочая встреча с заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым по реализации положений меморандума о сотрудничестве между уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Офисом генерального прокурора. Во время встречи была достигнута договоренность о старте пилотного проекта по совместному инспектированию мест несвободы, в частности учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы", – написала она.

Омбудсмен уточнила, что основой проверок станут методологии, разработанные ее офисом.

"Инспекции будут проходить с участием представителей офиса уполномоченного, Офиса генпрокурора и общественности... Для всех участников процесса проведут соответствующие учебные тренинги. По предварительным договоренностям, первый пилот будет реализован в южном регионе Украины", – объяснила Денисова.

По ее словам, первое инспектирование пройдет в конце сентября.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4343114852427897

По состоянию на 1 апреля в учреждениях исполнения наказаний Украины отбывали наказание 32 942 человека.

Теги: Людмила Денисова, меморандум, офис, омбудсмен, проверки, тюрьмы, Офис генпрокурора, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения
"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения
"Очень друг другу подходите". Избранница Эдагара Каминского обнародовала совместное фото
"Очень друг другу подходите". Избранница Эдагара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS