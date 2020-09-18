Офис генпрокурора и омбудсмен договорились о совместном инспектировании мест несвободы в Украине

Офис генпрокурора Украины и офис омбудсмена предварительно договорились, что совместное инспектирование мест несвободы начнется с южного региона страны.

Офис генерального прокурора Украины и офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека договорились о совместном инспектировании мест несвободы. Об этом 18 сентября сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Состоялась рабочая встреча с заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым по реализации положений меморандума о сотрудничестве между уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Офисом генерального прокурора. Во время встречи была достигнута договоренность о старте пилотного проекта по совместному инспектированию мест несвободы, в частности учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы", – написала она.

Омбудсмен уточнила, что основой проверок станут методологии, разработанные ее офисом.

"Инспекции будут проходить с участием представителей офиса уполномоченного, Офиса генпрокурора и общественности... Для всех участников процесса проведут соответствующие учебные тренинги. По предварительным договоренностям, первый пилот будет реализован в южном регионе Украины", – объяснила Денисова.

По ее словам, первое инспектирование пройдет в конце сентября.

По состоянию на 1 апреля в учреждениях исполнения наказаний Украины отбывали наказание 32 942 человека.