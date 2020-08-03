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В Запорожском СИЗО все три места в платной камере выкупил один человек – офис омбудсмена

Узники Запорожского следственного изолятора не могут воспользоваться услугами платной камеры повышенной комфортности, потому что все места в ней оплатил один из арестантов. Об этом сообщили в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Платная камера стала доступной для арестантов Запорожского СИЗО 31 мая
Платная камера стала доступной для арестантов Запорожского СИЗО 31 мая
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Подследственные Запорожского СИЗО не могут пользоваться услугами пребывания в платной камере. Это стало известно во время визита сотрудников секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в следственный изолятор, сообщила пресс-служба офиса омбудсмена Украины 31 июля.

"31 мая в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которую заключенные могут попасть, заплатив 3410 грн в месяц. Однако воспользоваться этой услугой узники СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатило одно лицо", – отмечено в сообщении.

Во время осмотра СИЗО обнаружено шесть транзитных камер, в которых содержалось от шести до 11 человек, ожидающих этапирования в другие пенитенциарные заведения.

"Эти камеры не внесены в акт измерения жилой площади помещений СИЗО. В них содержались люди сверх нормы, вследствие чего не только были нарушены требования относительно нормы жилой площади на одного человека, но и право на приватность и достойные условия содержания", – подчеркнули в офисе омбудсмена.

К проекту функционирования платных камер в Украине присоединились 12 следственных изоляторов. 8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. 1 августа платные камеры открылись в Одессе и Николаеве.

30 июня министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на них были потрачены деньги, полученные от сдачи в аренду платных камер СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Теги: Запорожье, права человека, СИЗО, омбудсмен
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