По политическим мотивам Россия преследует 135 украинцев – офис омбудсмена Украины

В офисе украинского омбудсмена Людмилы Денисовой назвали количество украинцев, удерживаемых Россией на ее территории и в оккупированном Крыму. За год их стало больше на 20 человек.

В местах лишения свободы на территории России и оккупированного ею Крыма находится 135 политзаключенных граждан Украины. Об этом "Укринформу" сообщили 4 сентября в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"На сегодняшний день 135 наших граждан преследуются страной-агрессором по политическим мотивам", – объяснили в офисе.

Агентство отмечает, что в июльском интервью Денисова говорила о 132 политзаключенных, 76 из которых – крымские татары. А по состоянию на 7 сентября 2019 года, по данным омбудсмена, в российских тюрьмах и в Крыму незаконно удерживали 115 украинцев.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.