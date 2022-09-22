Нацгвардеец сбил российский Ми-8 на запорожском направлении

"22 сентября военнослужащим Нацгвардии Украины во время налета авиации противника на запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла", – говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала видео с моментом уничтожения вертолета.