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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардеец сбил российский Ми-8 на запорожском направлении

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Украинский военный сбил российский вертолет
Украинский военный сбил российский вертолет
Фото: wikipedia.org

Военнослужащий Нацгвардии Украины сбил российский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла". Об этом 22 сентября сообщила в Facebook пресс-служба Нацгвардии.

"22 сентября военнослужащим Нацгвардии Украины во время налета авиации противника на запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла", – говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала видео с моментом уничтожения вертолета.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/430908078933981/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по жилым домам, объектам гражданской и военной инфраструктуры.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны украинские военные уничтожили 253 самолета и 218 вертолетов оккупантов. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Национальная гвардия, вертолет, Запорожская область, война России против Украины, Ми-8
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