НАТО и Румыния займутся обучением украинских парамедиков

Отмечается, что тренинг поможет увеличить возможности украинской медицинской системы в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины – в ситуации, усугубляемой наступлением зимних холодов и сохраняющимися проблемами, связанными с пандемией COVID-19.
Учения будут проходить в Румынии при содействии департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Румынии. Румыния и Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО через Трастовый фонд реагирования на пандемию будут финансировать обучение и материально-техническую поддержку.
Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Целевой фонд реагирования на пандемию был создан в 2022 году для реагирования на пандемию COVID-19. В настоящее время он оказывает гуманитарную помощь Украине, включая доставку медицинского оборудования, расходных материалов и образовательную поддержку.