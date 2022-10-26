НАТО и Румыния займутся обучением украинских парамедиков

Отмечается, что тренинг поможет увеличить возможности украинской медицинской системы в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины – в ситуации, усугубляемой наступлением зимних холодов и сохраняющимися проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

Учения будут проходить в Румынии при содействии департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Румынии. Румыния и Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО через Трастовый фонд реагирования на пандемию будут финансировать обучение и материально-техническую поддержку.