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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО и Румыния займутся обучением украинских парамедиков

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Представители НАТО и Румынии подписали соглашение о помощи Украине
Представители НАТО и Румынии подписали соглашение о помощи Украине
Фото: nato.int

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве с целью обучения парамедиков для украинских служб быстрого реагирования. Об этом сообщила пресс-служба НАТО 26 октября.

Отмечается, что тренинг поможет увеличить возможности украинской медицинской системы в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины – в ситуации, усугубляемой наступлением зимних холодов и сохраняющимися проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

Учения будут проходить в Румынии при содействии департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Румынии. Румыния и Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО через Трастовый фонд реагирования на пандемию будут финансировать обучение и материально-техническую поддержку.

Контекст:

Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Целевой фонд реагирования на пандемию был создан в 2022 году для реагирования на пандемию COVID-19. В настоящее время он оказывает гуманитарную помощь Украине, включая доставку медицинского оборудования, расходных материалов и образовательную поддержку.

Теги: НАТО, Румыния, война России против Украины, медики
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