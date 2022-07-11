НБУ выпустил монеты, посвященные войне

Они посвящены "всенародному единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир".

На презентации монеты присутствовали представители 12 стран мира: Франции, Японии, Нидерландов, Великобритании, Канады, Германии, Эстонии, Латвии, Польши, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Чехии, а также Италии. Флаги, в частности, этих стран изображены на реверсе.

Монеты номиналом 5 грн выпущены тиражом 250 тыс, 10 грн – 5 тыс. Первая изготовлена из нейзильбера, вторая – из серебра 925-й пробы.

Фото: bank.gov.ua