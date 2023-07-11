"Небольшой БПЛА может уничтожить танк за $1,5 млн". Залужный опубликовал видео работы подразделения ударных БПЛА 47-й ОМБр

Как указал главком ВСУ, пилоты подразделения ударных БПЛА 47-й ОМБр "Магура" "работают с утра и до ночи, помогают пехоте выполнять поставленные задачи, нанося потери живой силе и технике противника".

"За ударными дронами – будущее. Небольшой БПЛА может уничтожить танк за $1,5 млн. Считаем, результат того стоит", – написал Залужный, цитируя операторов беспилотников.

Они рассказали, что в ходе полетов разведывают позиции оккупантов, также есть группа, которая занимается сбросом боеприпасов.

"Не всегда хватает дронов. Если бы их было больше, думаю, мы еще больше поражений делали бы", – подчеркнул один из военнослужащих 47-й ОМБр.