Нехватка разведывательных беспилотников усложняет российским оккупантам ведение боевых действий в Украине – британская разведка

По данным ведомства, российские захватчики на западном берегу Днепра почти в два раза сократили количество вылетов БПЛА. Это связано с активным уничтожением беспилотников украинскими военными и нехваткой комплектующих к БПЛА.

"Учитывая боевые потери, вполне вероятно, что Россия изо всех сил пытается поддерживать запасы БПЛА, что усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций. Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции", – отметили в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/gpVzBLzH7j — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 6, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)