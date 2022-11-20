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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Глубина жопы, в которую Путин засунул Россию, невозвратна. Повреждения у государства столь существенные, что оно восстановлению не подлежит

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Невзоров: В том виде, в каком Россия существовала в течение 400 лет, ее больше быть не может. И вариантов нет
Невзоров: В том виде, в каком Россия существовала в течение 400 лет, ее больше быть не может. И вариантов нет
Скриншот: Александр Невзоров / YouTube

Президент России Владимир Путин неправильно оценивал ситуацию, когда принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал Александр Невзоров – российский публицист, который в 2022 году получил украинское гражданство.

"Он абсолютно слеп был, начиная войну с Украиной. Ему несколько идиотов нашептали про то, что вы уже готовите галушки и собираетесь встречать путинских солдат и будете в полном восторге. Он поверил. Он ничего не знает, он не способен планировать и проектировать. Это удивительное свойство, но мы видим на каждом шагу доказательства именно этого свойства", – сказал Невзоров.

Путин, по его мнению, "впутал Россию в ситуацию, в которую самые чудовищные, самые патологичные из правителей никогда ее не засовывали".

"Потому что глубина жопы, в которую Путин засунул Россию, невозвратна. В том виде, в каком она существовала в течение 400 лет, ее больше быть не может. И вариантов нет. Когда мы видим патриотов, когда мы видим военнослужащих, солдат, "мобиков", задурманенное население, когда мы понимаем, что сейчас директора школ пишут на 10-летних девочек доносы в полицию за то, что те отказываются выслушивать так называемые "разговоры о важном", когда мы видим дребезжащий, с по-заячьему сложенными лапками Следственный комитет, который радостно слушает хряст черепа, мозжимого кувалдой, который с удовольствием наблюдает этот самосуд и не собирается возбуждать никакого дела, мы понимаем, что повреждения государству причинены столь существенные, что оно восстановлению не подлежит", – резюмировал публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, война России против Украины
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