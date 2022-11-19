"Пу". Художник Шерешевский изобразил главу Кремля в образе Пушкина

Шерешевский изобразил Путина в образе российского поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина. На рисунке – человек с чертами лица Путина, но с бакенбардами и в рубашке, а также с платком на шее – таким портретисты показывали Пушкина.

Карикатуру украинский художник подписал кратко "Пу", обыграв начало фамилий главы Кремля и поэта, чьи памятники в Украине начали сносить после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фото предоставлено Владиславом Шерешевским