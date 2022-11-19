"Пу". Художник Шерешевский изобразил главу Кремля в образе Пушкина

Шерешевский изобразил Путина в образе российского поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина. На рисунке – человек с чертами лица Путина, но с бакенбардами и в рубашке, а также с платком на шее – таким портретисты показывали Пушкина.
Карикатуру украинский художник подписал кратко "Пу", обыграв начало фамилий главы Кремля и поэта, чьи памятники в Украине начали сносить после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Шерешевскому 58 лет, он живет и работает в Киеве. Работы художника хранятся в музеях и частных коллекциях в Украине, США, Израиле, Греции, Швеции, Италии, Польши, Германии.
Шерешевский – художник известный и узнаваемый, писало издание "Інший Київ" в 2018 году, когда открылась выставка его работ "Свіжи на".
"Плодовит, саркастичен, живописен, играет с текстами и контекстами. Уж если живопись, то щедрая, размашистая, гипертрофированная. Если тексты-подписи, то острые – на грани. Если лирика, то крошечный мальчик в морском костюмчике или татарская девочка, вызывающие у публики живейшее умиление. Пин-ап сочнее, чем у американцев. И этой красоте, собственно, нет названия. Потому что такое сочетание живописного темперамента, трагикомичности и текстуальности не лезет ни в какие ворота, не поддается классификации как целое явление", – говорится в рецензии СМИ.