"Ночь бесконечных тревог". Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области – глава ОВА

В результате удара ракеты в Днепровском районе произошел пожар Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Ночь бесконечных тревог… Россияне атаковали сразу три района области. На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование", – написал он.

По словам Резниченко, пожар "укротили". Пострадавших нет.

В Никопольском районе под обстрел попали Никополь и Марганец – города обстреливали из тяжелой артиллерии. Там тоже никто не пострадал, сообщил глава ОВА.

"По Синельниковскому району утром ударили несколько российских ракет. Люди невредимы. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", – добавил Резниченко.

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