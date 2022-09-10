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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ночь бесконечных тревог". Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области – глава ОВА

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В результате удара ракеты в Днепровском районе произошел пожар
В результате удара ракеты в Днепровском районе произошел пожар
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска ночью атаковали три района Днепропетровской области – Днепровский, Синельниковский и Никопольский.

Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Ночь бесконечных тревог… Россияне атаковали сразу три района области. На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование", – написал он. 

По словам Резниченко, пожар "укротили". Пострадавших нет. 

В Никопольском районе под обстрел попали Никополь и Марганец – города обстреливали из тяжелой артиллерии. Там тоже никто не пострадал, сообщил глава ОВА. 

"По Синельниковскому району утром ударили несколько российских ракет. Люди невредимы. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", – добавил Резниченко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, ПВО, артиллерия, Никополь, Синельниково, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, инфраструктура
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