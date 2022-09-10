"Ночь бесконечных тревог". Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области – глава ОВА

Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.
"Ночь бесконечных тревог… Россияне атаковали сразу три района области. На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование", – написал он.
По словам Резниченко, пожар "укротили". Пострадавших нет.
В Никопольском районе под обстрел попали Никополь и Марганец – города обстреливали из тяжелой артиллерии. Там тоже никто не пострадал, сообщил глава ОВА.
"По Синельниковскому району утром ударили несколько российских ракет. Люди невредимы. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", – добавил Резниченко.
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