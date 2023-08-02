Ночная атака РФ. В Бучанском районе Киевской области обломки дронов упали на частный дом, возник пожар. Фото

Cпасатели ликвидировали последствия падения обломков вблизи одного из поселков в Бучанском районе Киевской области, отметили в МВД Украины Фото: МВС України / Telegram

По его словам, воздушная тревога продолжалась более трех часов.

"Фактов попаданий не зафиксировано. По оперативной информации, жертв и пострадавших нет, – написал Кравченко. – В то же время в результате падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль… Еще в одном населенном пункте обломками была повреждена крыша магазина. Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана вся необходимая помощь".

В МВД Украины уточнили в Telegram, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вблизи одного из поселков в Бучанском районе Киевской области.

"Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", – подчеркнул в Telegram начальник полиции региона Андрей Небытов.

Он призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.