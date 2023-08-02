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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака РФ. В Бучанском районе Киевской области обломки дронов упали на частный дом, возник пожар. Фото

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Cпасатели ликвидировали последствия падения обломков вблизи одного из поселков в Бучанском районе Киевской области, отметили в МВД Украины
Cпасатели ликвидировали последствия падения обломков вблизи одного из поселков в Бучанском районе Киевской области, отметили в МВД Украины
Фото: МВС України / Telegram

Силы ПВО Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Киевскую область ночью 2 августа. Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, воздушная тревога продолжалась более трех часов.

"Фактов попаданий не зафиксировано. По оперативной информации, жертв и пострадавших нет, – написал Кравченко. – В то же время в результате падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль… Еще в одном населенном пункте обломками была повреждена крыша магазина. Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана вся необходимая помощь".

https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/posts/pfbid02GuUTiJ35YFfJ7sxrEKbMPje1gLR7YrXASTpkaAYxsUnpdbHYwUZXLkcWZoLjkYK2l

В МВД Украины уточнили в Telegram, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вблизи одного из поселков в Бучанском районе Киевской области.

"Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", – подчеркнул в Telegram начальник полиции региона Андрей Небытов.

Он призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа, пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении.

По данным КГВА, украинские военные сбили все воздушные цели, которые заходили в Киев – более 10 БПЛА. В столице зафиксированы падение обломков дронов, из-за чего есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия, добавили в администрации.

В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там произошли пожары.

Теги: Россия, МВД, Украина, пожар, Киевская ОГА, Киевская область, ПВО, беспилотники, спасатели, война России против Украины, Руслан Кравченко, Андрей Небытов, российские оккупанты
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