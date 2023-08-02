Ночная атака РФ. В Бучанском районе Киевской области обломки дронов упали на частный дом, возник пожар. Фото

По его словам, воздушная тревога продолжалась более трех часов.
"Фактов попаданий не зафиксировано. По оперативной информации, жертв и пострадавших нет, – написал Кравченко. – В то же время в результате падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль… Еще в одном населенном пункте обломками была повреждена крыша магазина. Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана вся необходимая помощь".
В МВД Украины уточнили в Telegram, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вблизи одного из поселков в Бучанском районе Киевской области.
"Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", – подчеркнул в Telegram начальник полиции региона Андрей Небытов.
Он призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа, пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении.
По данным КГВА, украинские военные сбили все воздушные цели, которые заходили в Киев – более 10 БПЛА. В столице зафиксированы падение обломков дронов, из-за чего есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия, добавили в администрации.
В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там произошли пожары.