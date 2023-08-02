Россияне ночью снова атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – написал Кипер.

По состоянию на 5.30 сведений о пострадавших не поступало.

"Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования", – добавил глава ОВА.