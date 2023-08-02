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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью снова атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры

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В результате вражеской атаки возникли пожары
В результате вражеской атаки возникли пожары
Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Российские оккупанты минувшей ночью снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Об этом в Telegram 2 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – написал Кипер.

По состоянию на 5.30 сведений о пострадавших не поступало.

"Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования", – добавил глава ОВА.

Контекст:

После 17 июля, когда страна-агрессор Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

В частности, оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры. 

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В ночь на 27 июля россияне также нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате погиб охранник, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Одесса, пожар, Одесская область, война России против Украины, инфраструктура, Олег Кипер, российские оккупанты
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