Россияне ночью снова атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – написал Кипер.
По состоянию на 5.30 сведений о пострадавших не поступало.
"Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования", – добавил глава ОВА.
После 17 июля, когда страна-агрессор Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.
В частности, оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В ночь на 27 июля россияне также нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате погиб охранник, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов.